Koolikohad paigas: Tallinn võtab sügisel 1. klassi üle 3900 lapse

Lapsevanemad said 1. klassi avaldusi esitada läbi eKooli 1.-25. märtsil. Tallinna 57 munitsipaalkooli võtavad sügisel vastu kokku 3906 1. klassi last. Kõige rohkem lapsi, kokku 153 määrati Tallinna Kuristiku gümnaasiumisse. Kadrioru Saksa gümnaasium võtab vastu 138 1. klassi õpilast, Tallinna Järveotsa gümnaasium 131 last ning Tallinna Laagna gümnaasium 129 last. 2025/26. õppeaastal alustab ülelinnalise vastuvõtuga koolides või klassides praeguse seisuga 459 õpilast. Lisanduvad erivajadusega laste koolide õpilased, keda on praeguse seisuga 77.

Kaasaegne õpikeskkond

Tallinna abilinnapea Aleksei Jašini sõnul on lapse koolitee algus pere jaoks suur ja tähtis samm. «Meie eesmärk on, et see samm oleks kindel ja toetatud. Tallinna munitsipaalkoolivõrk on viimase aasta jooksul märgatavalt arenenud – uued koolid, kaasaegsed õppekeskkonnad ja pühendunud õpetajad loovad tugeva aluse lapse arengule,» rääkis Jašin.

Tallinna eesmärk on pakkuda igale lapsele võrdsed võimalused haridusteel, tagades kodulähedase, turvalise ja toetava koolikeskkonna. «Selle aasta suurim väljakutse on taas üleminek eestikeelsele haridusele. Avalduste arv ülemineku koolidesse on vähenenud ning eestikeelsetesse koolidesse suurenenud. Selle taustal otsustasime avada ülelinnalise vastuvõtuga klasse ülemineku koolides, kus eesti keelt õpetatakse emakeele tasemel. Seda võimalust on valinud tänase seisuga 52 esimesse klassi minejat,» ütles Jašin, lisades, et täiendav eesmärk on mitte rohkem kui 24 õpilast uutes 1. klassides, mis avaldas samuti mõju koolikoha määramisele.

Oluline on kooli lähedus kodule