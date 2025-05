Õppelaenudelt kaob käendaja ja kinnisvaratagatise nõue

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas ütles, et õppelaenu reform on vajalik selleks, et muuta õppelaen üliõpilastele atraktiivsemaks ja paindlikumaks. «Vajadusest reformida õppelaenusüsteemi on räägitud aastaid, nüüd teeme reformi ära,» ütles Kallas.