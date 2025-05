Aasta kool 2025 on üheksaklassiline Kindluse kool

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallase sõnul on 2020. aastal loodud Kindluse kool suurepärane näide koolist, kus õppimine on seotud eluliste ja mänguliste lahendustega. «Kindluse kool on eeskujuks, kuidas innovatiivsete lahendustega saab muuta õppe põnevaks ja praktiliseks ning laieneda õppetööga klassiruumist väljapoole. Näiteks on koolipäevad üles ehitatud elulise seikluse võtmes, kus detektiive mängides õpitakse nii arvutamist, kirjutamist, lugemist kui ka loodusõpetust. Nutikas õppimine toimub igal pool ja koostöiselt,» rääkis minister.

Kindluse kooli direktori Reelika Turi sõnul on võit kogu kooliperele väga rõõmustav uudis ja näitab, et nad teevad õiget asja. «Kindluse kool on veel väga noor kool, kooliteed on käidud vaid kuus õppeaastat. Aasta kooli tiitel on meile suur tunnustus ja teeb kogu koolipere väga rõõmsaks. Kindluse koolis on esikohal õppija ja talle huvitava koolikeskkonna loomine. Loomulikult on kooli õpilaste kiire kasv teinud viimased õppeaastad väljakutsuvaks, kuid mul on hea meel tõdeda, et meie ühine panustamine on kandnud vilja. Meie kogukond usub meisse ja on meiega alati kaasas,» ütles Turi.