UURING Rahvusvaheline õpiränne on Eesti kutsehariduse arengu oluline tõukejõud

Nii on õpirändes osalenud õpetajad oma töös ellu viinud märkimisväärseid uuendusi, näiteks täiustanud lähenemist õpetamisprotsessile ja rakendatavaid metoodikaid ning ajakohastanud õppevara. Üks uuringus osalenud õpetaja toob esile, et kasutab tunnis rohkem mänge: näiteks tutvumis-, keskendumis- ja koostöömänge. Lisaks on õpirändes osalemine suurendanud õpetajate töömotivatsiooni ning soovi end erialaselt täiendada.

Õpiränne ei mõjuta üksnes haridustöötajate individuaalset arengut. Näiteks 79% vastanutest hindas, et kooli õpirännete ja rahvusvahelise koostööga seonduvad ambitsioonid ning eesmärgid on täienenud. Uuendatud on õppekavasid, -vara ja -metoodikaid ning on algatatud uusi projekte ja arendustegevusi. Samuti on 74% vastanute hinnangul tõusnud õppeasutuse maine .

Lisaks näitab uuring, et 71% vastanute hinnangul on suurenenud üksteiselt õppimine, ehk õpirändel on positiivne mõju ka kolleegide vahelisele koostööle. Tuuakse esile, et õppeasutuses abistatakse rohkem üksteist, jagatakse materjale, räägitakse uutest meetoditest ja võtetest ning korraldatakse koolitusi kolleegidele.

Tartu rakendusliku kolledži (VOCO) direktor Raini Jõks kinnitab, et kutsehariduses on õpirändel oluline koht. «Iga õpetaja, kes naaseb õpirändelt, toob kaasa mitte ainult uusi teadmisi ja metoodikaid, vaid ka laiema maailmapildi. Need kogemused aitavad kujundada õppimist, mis on sisukam, kaasaegsem ja päriselt eluga seotud. Koostöös rahvusvaheliste partneritega sünnivad loovad lahendused, mis mõjutavad igat õppijat. Õpiränne muudab koolikultuuri avatumaks, toetavamaks ja innovaatilisemaks,» ütles ta.