Harno toetab 10 000 noore haridusse ja tööturule naasmist

«Meie lõppeesmärk on, et noortel oleksid kõik võimalused kujundada endale just selline tulevik, millest nad unistavad. Selleks on aga oluline, et nad omandaksid hariduse ja/või oleksid tööturul aktiivsed. Harnos tegutseme selle nimel, et igal noorel oleks ligipääs maailma parimatele võimalustele õppida ja rakendada oma täit potentsiaali,» selgitas tegevuste ulatuslikumat mõju haridus- ja noorteameti noorteprogrammide keskuse juht Reet Kost.