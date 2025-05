Narva kolledž avab robootika ja andmeteaduse õppekava

Õppekava lõpetajad oskavad disainida ja juhtida nutiseadmeid, luua tööstusrakendusi, rakendada tehisintellekti ning kasutada andmehõivet ja andmeanalüüsi. Õppekava ülesehitus tagab tasakaalu teoreetiliste teadmiste ja praktiliste kogemuste vahel: tudengitel on võimalus läbida praktika Ida-Virumaa ettevõtetes või täiendada end välismaal.

Narva kolledži direktori Indrek Reimandi sõnul vajab Ida-Virumaa mitmekesisemat ettevõtluskeskkonda ning piirkonna elanikud rohkem tehnoloogiaalaseid oskusi. «Narva kolledž on aastaid pakkunud IT- ja ettevõtlusvaldkonnas õpet. Nüüd astume järgmise sammu – viime kokku Tartu Ülikooli teadlaste parimad teadmised ja maakonna ettevõtjate nägemuse, et leida lahendusi päriselu probleemidele,» selgitas Reimand.