Ministeeriumi valiku komisjoni liige, Eesti Masinatööstuse Liidu nõukogu esimees Veljo Konnimois, kes on aastaid edendanud tehnoloogiaharidust ja töötanud kutsekoolide arengu nimel sõnas, e Ott Pärna näol tuleb koolijuhiks inimene, kes mõtleb laiemalt kui üks õppeasutus. «Ta oskab tuua kokku tööturu vajadused, rahvusvahelise kogemuse ja Eesti kutsehariduse arenguambitsioonid. Just sellist juhtimist me vajame, kui tahame luua kooli, mis tõmbab andekaid noori ja mida tööandjad usaldavad.»

«Minu eesmärk ei ole vähem ega rohkem kui muuta rakenduslik keskharidus Eestis popiks – et see oleks sisult tugev, vormilt inspireeriv ja tööturul edukas valik, mitte järeleandmine,» ütles uus koolijuht Ott Pärna. «Kui Soomes läheb kutsehariduse teele pea pool põhikoolilõpetajatest, siis Eestis ainult veerand. See on raisatud potentsiaal nii noore kui majanduse vaatest. Me peame looma koole, kuhu õpilased tahavad tulla, mitte kuhu nad satuvad.»

Pärna on varasemalt töötanud Tartu Ülikooli Delta keskuse turundusjuhina, Eesti Arengufondi ja riskikapitalifirma SmartCap käivitaja ning Tallinna Teaduspargi Tehnopol loomise riigi poolse eestvedajana. Pärna on ka Kutsekoja OSKA raporti «Töö ja oskused 2025» autor ning Kuku raadio populaarse majandussaate Buum saatejuht. Ta on elanud ja õppinud Taanis, Suurbritannias, Soomes ja Singapuris. Pärna kogemus erinevates tehnoloogiavaldkondades, alates autondusest kuni IT, iduettevõtluse ja tehnoloogiaettevõtetesse investeerimiseni, ning tema taust disaini, meedia ja arhitektuuri valdkonnas aitavad tal sisuliselt mõista liidetavate koolide erialade, tööandjate ootuste ja rahvusvaheliste trendide seoseid.

Uus kolledž sünnib nelja Tallinna kutsekooli, Lasnamäe Mehaanikakooli, Polütehnikumi, Tööstushariduskeskuse ja Ehituskooli liitmisel ning hakkab pakkuma tulevikukindlat, praktilise suunitlusega keskharidust enam kui 6000 noorele.