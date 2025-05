Professor Mari Ann Simovart räägib ohtlikest lünkadest riigihankeõiguses

On teada, mida vaenulikud riigid võivad tehnoloogia abil avalikus taristus teha infokorjet, toimehäireid, tehisintellekti treenimist ja küberrünnakuid. Riigihanked on Simovarti sõnul selliste ohtude suhtes vägagi haavatavad. Kuigi kolmandate riikide pakkujate riigihangetest kõrvalejätmine on levinud, on olukord märkimisväärselt keerukam siis, kui kardetud tehnoloogiat küll toodetakse kolmandas riigis, aga seda pakub Euroopa Liidu (EL) ettevõtja.

«Euroopa Liidu hankereeglid võimaldavad üsna selgelt hankijal keelata hanketingimustes kolmandate riikide ettevõtjate osalemise – see tähendab, et näiteks Hiina Rahvavabariigi ettevõtjad kardetud tehnoloogiat hankesse pakkuma tulla ei saa,» rääkis Simovart. «Hankija on aga raskes olukorras, kui sama tehnoloogia jõuab hankesse Eesti või muu EL-i pakkuja kaudu, isegi kui on alust kahtlustada, et pakutav tehnoloogia võib osutuda julgeolekuohuks,» selgitas professor.

Sellises õiguslikus hägus seisab hankija silmitsi küsimusega, kuidas võimalik ohuallikas siiski riigihankest välja jätta. «Paraku on lihtne leida toetust levinud arusaamale, et õiguslik alus selle olukorra lahendamiseks puudub sootuks,» sõnas professor.

Ka riigihankeõiguses kanda kinnitanud müüdid tunduvad sellist seisukohta toitvat. Simovart on aga veendunud, et ohtliku tehnoloogia riigihankest eemalehoidmine on hankija õigus ja võib-olla lausa kohustus.