Koolidele jagatakse tasuta hügieenisidemeid

Eesmärk on toetada koole, kes soovivad tagada tüdrukutele väärikama ja kaasavama koolikeskkonna.

Menstruatsioonitarvete kättesaadavus koolides on oluline osa noorte heaolust ja võrdsest osalusest koolielus. Paljudele noortele ei ole hügieenitarbed alati kättesaadavad, mistõttu võib nende puudumine piirata võimalusi osaleda õppetöös ja huvitegevuses. Menstruatsiooni tõttu on koolist või trennist pidanud puuduma iga 6. Eesti koolitüdruk ja rahalisi raskusi on menstruatsioonitarvete hankimisel kogenud enam kui veerand tüdrukutest.