Tartu Ülikool avab Narvas robootika ja andmeteaduse magistriõppe

Kellele see õppekava on mõeldud? Eeskätt sobib see neile, kes tahavad jätkata õpinguid ülikoolis robootika, infotehnoloogia ja andmeteaduse suunal. On üsna tavaline, et tööandjad värbavad IT erialade inimesi tööle juba nende ülikooli õpingute ajal. See on nüüd suurepärane võimalus nendele inimestele, kes on juba leidnud (Ida-Virumaal) sobiva töökoha, aga kellel samas on kindel soov jätkata õpinguid valitud erialal.