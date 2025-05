Ilona Tragel räägib keele märkamisest ja õppimisest muutuvas maailmas

Tageli sõnul on keel kõige ümber ning keelele avaldab mõju selle omandamise või õppimise keskkond. Igas suhtlusolukorras tehakse keeles valikuid, mis sõltuvad kõneleja mineviku ja oleviku ristumisest: päritolust ja kõnelemishetkest. «Sõnum võib kõigi nende tegurite mõjul jõuda kuulajani sootuks teisiti, kui see teele pandi. Eesmärgipäraseks suhtluseks tuleb neid aspekte teada ja olla keeleteadlik,» selgitas Ilona Tragel.

Professori sõnul on keel evolutsiooniliselt välja kujunenud selleks, et inimesed saaksid omavahel suhelda – oma mõtteid arusaadavalt ja isikupäraselt teistega jagada. «Ometi tundub, et keele kui suhtlusvahendi teemad on emakeeletundides pigem teisejärgulised,» sõnas Tragel.

Ta lisas, et paljudele õpilastele seostub eesti keel pigem õigekirja kui loomingulisuse ja eneseväljendamisega. «Just nüüd, mil suurtel keelemudelitel põhinevad rakendused suudavad keelt pealtnäha edukalt imiteerida, on järjest olulisem see, kuidas me mõtestame keele rolli inimkogemuses,» rõhutas professor.

Keelenähtuste märkamisest nende mõistmiseni aitab jõuda keeleteadus – kogemuse kirjeldamine ja küsimuste esitamine. Professor Ilona Tragel arutleb loengus, mida on märgata keeles ja keeleõppes, kuidas jõuda õpetamisega märkamiseni ning mis märkamisi on toonud tehisintellekti sekkumine keelde. Loeng on ühtlasi kummardus tekstiloomele ja keele loovusele.