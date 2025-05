Viis ühendust asuvad 160 000 euro toel noorte valimisaktiivsust suurendama

Noortele hakatakse pakkuma praktilisi tegevusi, et avardada nende teadmisi demokraatliku ühiskonna toimimisest ja suurendada noorte rolli ühiskonnas olulistel teemadel kaasarääkimisel.

Ministeeriumi noorte- ja andepoliitika osakonna juhataja Heili Griffithi sõnul olid kõik esitatud taotlused väga sisukad. «Elluviidavate tegevuste seas on nii ennast juba õigustanud lähenemisi - näiteks debatid ja simulatsioonid, aga ka uuenduslikumaid viise, nagu rakendusteatri lavastused ja valimisprogrammide analüüsid. Usun, et need erinevad tegevused aitavad kaasa noorte valimisaktiivsuse kasvule ja koolidemokraatia edendamisele.»

Taotlusvooru laekus 13 taotlust kogusummas 771 471 eurot. Taotluste hindamiskomisjoni ettepanekul toetatakse viit taotlejat.

Toetuse saajad ja summad: Eesti Väitlusselts - 26 800 eurot Eesti Üliõpilaskondade Liit - 25 000 eurot Mittetulundusühing Avatud Vabariik - 28 400 eurot Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu - 49 800 eurot TUUM Teater MTÜ - 30 000 eurot

2022. aastal valminud rahvusvaheline kodanikuhariduse uuring ICCS, mis hindas, kuidas on erinevate riikide 8. klasside noored valmis kodanikuna ühiskonnas osalema, tõi välja, et Eesti õpilased on kõrgest teadmiste tasemest hoolimata vähese valimisaktiivsusega. Taotlusvooru raames ellu viidavad tegevused peavad tõstma noorte teadlikkust valimistest ning ka valimistel osalemist nii käesoleval aastal kui ka pikema perioodi vältel.