Aasta õpetaja konkursile esitati üle 1600 kandidaadi

Haridus- ja teadusministeeriumi haridusjuhtimise ja õpetajapoliitika valdkonna peaeksperdi Taavi Kreitsmanni sõnul on hea meel tõdeda, et ühiskonnas on nii paljude tublide haridustöötajate panust märgatud. «Sügav kummardus kõigi õpilaste, vanemate, haridustöötajate ja teiste esitajate ees. Kokku laekus üle ootuste palju - ligi 1900 ankeeti, kus tunnustamiseks seati üles rohkem kui 1600 kandidaati. See kõneleb vaid ühte keelt – tunnustada ja märgata tuleb ning see läheb korda! Nüüd asuvad komisjonid kaunis keerulisi otsuseid langetama ehk valima säravatest tähtedest välja neid kõige eredamaid.»