Vaata, kes jõudsid aasta kooli konkursi finaali

Haridus- ja noorteameti (Harno) korraldatav aasta kooli konkurss toimub tänavu juba kaheksandat korda ning huvi konkursil osalemise vastu on jätkuvalt suur. Sel korral kandideeris 32 kooli, kellest nüüdseks on sõelale jäänud vaid kolm. Finaali jõudnud koolid selgusid žürii ja esimeses hääletusvoorus hääle andnud 12 417 inimese eelistuste tulemusel.

Fookuses on mitmekesine õpikeskkond

Hanro peadirektori Jaak Raie sõnul oli sel korral soov konkursiga esile tõsta koole, kus rakendatakse nüüdisaegset õpikäsitust, toetatakse koolipere heaolu ning lõimitakse oskuslikult formaalset ja mitteformaalset õpet.

«Kõik kolm finaali jõudnud kooli just seda teevadki. On suur rõõm näha, et Eesti koolid pööravad aina rohkem tähelepanu sellele, et õpe oleks huvitav, kaasahaarav ning et iga õpilase individuaalsus ja iseseisvus oleks väärtustatud. Konkursi eesmärk ei ole koole pingeritta seada, vaid tuua eeskujuks meie koole, kes on panustanud õppetöö rikastamisse,» ütles Raie.

Kindluse kool on Harjumaal Rae vallas tegutsev üheksaklassiline üldhariduskool, mis avas uksed 2020. aastal. Selles koolis nimetatakse klasse õpigruppideks ning klassijuhatajaid õpigrupi mentoriteks. Esimestes õpigruppides on päevad üles ehitatud elulise seikluse võtmes – detektiive mängides õpitakse nii arvutamist, kirjutamist, lugemist kui ka loodusõpetust. Hiljem lisanduvad ka teadmised majandusest, minifirmade loomisest jne. Õppekeskkondadena kasutatakse erinevaid ruume nii koolimajas kui ka väljaspool maja, oluline koht on ka õues õppel.