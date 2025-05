Koolisööklates saab taas nautida Eesti staaride lemmiktoite

Tänavune «Tähed taldrikus» projekt toob õpilasteni tennisist Anett Kontaveidi, telesaatejuht Keili Sükijaineni, lauljanna Alika ja toiduentusiast Priit Kuuse lemmikroad.

Populaarne «Tähed taldrikus» projekt toimub Daily koolisööklates juba seitsmendat aastat. Seekord on kampaania koondatud ühte intensiivsesse nädalasse, kus iga päev pakutakse erinevate tuntud eestlaste lemmikroogasid.

«Tähed taldrikus on saanud meie kooliõpilaste seas traditsiooniks, mida oodatakse igal aastal põnevusega,» ütles Daily kaubamärgi all koolitoitlustust pakkuva Baltic Restaurants Estonia müügi- ja turundusjuht Tiiu Endrikson. «Projekti eesmärk on tutvustada õpilastele mitmekülgseid ja tervislikke toite läbi neile tuntud ja armastatud inimeste. See muudab koolilõuna põnevamaks ning aitab lapsi inspireerida proovima uusi maitseid.»

Õpilastel on võimalik nädala jooksul süüa tennisist Anett Kontaveidi chili con carnet ja kanasuppi, armastatud telesaatejuht Keili Sükijaineni toskaanapärast kalkuniliha rooga ja panna cottat, toiduentusiast Priit Kuuse gruusia kana ja ema Anne õunakooki ning lauljatar Alika kartulipannkooke.

«Sel aastal oleme saanud kokku eriti mitmekülgse menüü, kus leidub nii traditsioonilisi Eesti toite kui ka rahvusvahelisi maitseid. Rõõm on näha, et projektis kaasa tegevad õpilaste poolt armastatud eeskujud mõistavad tervislike toitumisharjumuste olulisust ning on valmis oma lemmikretsepte jagama,» lisas Endrikson.

Projektiga soovib Daily näidata, et tervislik toit võib olla maitsekas ning taskukohane, jäädes seejuures koolilõunale kehtestatud päevaraha piiresse. Kõik pakutavad toidud on kohandatud koolitoitlustamise nõuetele, olles energia- ja toitainete sisalduse poolest kooskõlas riiklike standarditega.