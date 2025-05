Kohtla-Järve põhikoolid saavad osaliselt jätkata õpet vene keeles

Lisaks on vene keele osaline kasutamine õppekeelena lubatud järgmisel õppeaastal Kohtla-Järve Kesklinna põhikoolis ja Slaavi põhikoolis.

Kohtla-Järve linna kõikide haridusasutuste ühine eesmärk on võimalikult kiiresti minna täielikult üle eestikeelsele õppele, kuid sellele vaatamata vajavad mõned koolid ja klassid rohkem tuge ja aega, et korraldada kogu õppetööd eesti keeles, märkis Kohtla-Järve linnavõim.

Kohtla-Järve linnavolikogu sotsiaaldemokraadist esimehe Eduard Odinetsi sõnul on eestikeelsele õppele ülemineku üks prioriteetseid tegevusi paindliku ja sujuva ülemineku protsessi tagamine koolides. «Üleminekuga seotud muutused toimuvad eelmise aasta suvest ja edenevad järk-järgult. Positiivselt mõjutab üleminekuprotsessi keelekümblus, mis toimub erinevates klassides erinevas mahus, ning erinevate õppemetoodikate ja individuaalse lähenemise kasutamine,» ütles Odinets

Tema sõnul on Kohtla-Järve linnavalitsus koostanud sujuva ülemineku protsessi tagamiseks mitmed tegevuskavad ja seireplaani. Suurt tähelepanu pööratakse haridusasutuste sisemise keskkonna vaatlusele, eestikeelsete materjalide olemasolule ja et omavaheline suhtlus toimuks eesti keeles. «Tehakse koostööd erinevate partneritega, mille keskmes on eestikeelse õppe tõhustamine ja individuaalõppe tähtsus. Jätkuvalt tuleb suurt tähelepanu pöörata õpetajate professionaalsete oskuste ja keeleoskuse arendamisele, soodustada õpetajate vahelist koostööd, ühiseid projekte ja mentorlust,» sõnas Odinets.