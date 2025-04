TalTech loob põhikooli reaalainete õpetajatele stipendiumi

Idee tugineb TalTechi Arengufondi poolt läbi viidud küsitlusele, mis tõi esile murettekitava pildi: suur töökoormus, vähene ühiskondlik tunnustus ja rahulolematus palgaga on viinud olukorrani, kus õpetajad, kes teevad oma tööd küll missioonitundega, tunnevad end tihti läbipõlenu ja alahinnatuna. «Eesti haridussüsteemis süveneb kriis, mille keskmes on õpetajate vähene järelkasv ja kiire lahkumine koolidest. Eriti tõsine ongi olukord just põhikoolide reaalainete õpetajate seas,» kirjeldas Toming.

Kuigi 75 protsenti õpetajatest hindas oma motivatsiooni kõrgeks, on suur hulk neist samal ajal kaalunud ametist loobumist. Tulemused näitavad, et eriti haavatavas olukorras on noored õpetajad, kes võivad juba 100–200-eurose palgatõusu nimel sektorist lahkuda. Ka kogenud õpetajad ei tunne end kindlalt, sest nad peavad toime tulema õpilaste madala õpimotivatsiooni, ajapuuduse, ebapiisavate õppematerjalide ja käitumisprobleemidega, sageli ilma vastava tugistruktuurita.

Õpetajate stipendiumi loomist toetab selle valguses ka Õpetajate Liit. «Põhikooli õpetaja roll on äärmiselt oluline. Meil on hea meel näha, et reaalainete õpetajad, kellest on suur puudus, saavad nüüd rohkem tähelepanu ja tunnustust – see on oluline samm õpetajaameti väärtustamise suunas,» märkis erialaühendus.

Fond ootab toetusi nii eraisikutelt kui ka ettevõtetelt. Esimese panuse on andnud Titanium OÜ. Ettevõtte juhatuse liige Bharath Chari rõhutab õpetajate rolli ühiskonna kujundajatena. «Suuresti mängivad just õpetajad keskset rolli järgmise põlvkonna suunamises ja väärtuste edasiandmises. Seetõttu on mul hea meel seda algatust koostöös TalTechiga toetada – see on investeering tulevikku, mille mõju ulatub kaugele.»