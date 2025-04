Edu olümpiaadil: vaata, kes on Eesti noortest helgeimad pead füüsikas

Olümpiaadi žüriiesimees ja TalTechi professor Jaan Kalda ütles, et Põhja-Balti füüsikaolümpiaad on kujunenud nii hinnatud võistluseks, et ei peeta paljuks kohale sõita nii kaugelt nagu Brasiiliast ja Vietnamist. «Seda oleme saavutanud tänu mitmele asjaolule: võistluse ladus korraldus, kvaliteetsed ja mitmekesised ülesanded, kompaktne ajakava – kahe võistluspäevaga olümpiaad mahub vaid kolme päeva sisse – ja võistlustööde õiglane hindamine, mille kvaliteet on samal tasemel, nagu samuti kahe võistluspäevaga Rahvusvahelisel füüsikaolümpiaadil, mis kestab kümme päeva ja mille eelarve on ligi 20 korda suurem.»

Kalda lisas, et Põhja-Balti füüsikaolümpiaadi ülesannete raskusaste on kujunenud enam-vähem samasuguseks nagu Rahvusvahelisel füüsikaolümpiaadil. «Tänavune komplekt oli punktiskooride põhjal läbi aegade üks raskematest ning raskuselt peaaegu identne mullusega. Et mulluse esikolmiku moodustanud Eesti õpilased olid toona nii noored, et said ka tänavu võistelda, siis tekkis hea võimalus jälgida nende arengut ühe aasta jooksul. See oli võrdlemisi muljetavaldav – Mihkel Rannut sai mulluse 40,8 punkti asemel 53,2, Ralf Robert Paabo 37,2 punkti asemel 48,2 ja Saskia Põldmaa 35,1 punkti asemel 38,4. Selle saavutuse taga on eeskätt nende endi iseseisev süstemaatiline töö.»