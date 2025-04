Psühholingvistika professor räägib inauguratsiooniloengul laste keeleõppest

«Väikelapsel võib tekkida algul tõrge, kui ta uude keelekeskkonda panna, aga kui ta sellest üle saab, võib ta õppida keele üsna hõlpsasti selgeks. Vanematel inimestel on paremad keeleõppe strateegiad, aga neil on üldjuhul vähem aega keele õppimiseks ja raskem esimese keele mõjust teises keeles üle saada,» rääkis Virve-Anneli Vihman.

Mitmekeelsus, st oskus kasutada rohkem kui ühte keelt, on loomulik, iidne osa üksikisiku ja ühiskonna kogemusest, kuid paraku on keele omandamise mudelite loomisel lähtutud ükskeelsest kõnelejast. Oma uurimistööle tuginedes tõdes professor, et mitmekeelseid lapsi on väga erinevaid ning nende keeleline areng on mõjutatud paljudest muutujatest keskkonnas, keeles ja lapses endas. «Näiteks on eesti ja norra keelega üles kasvavad lapsed väga erinevas olukorras olenevalt sellest, kas nad elavad Eestis või Norras,» selgitas Vihman.