Bakalaureusetööst magistriõpinguteni: TalTechi tudeng otsis vanadele Android-nutitelefonidele uut kasutusvõimalust

Üks võimalus nutitelefonides olevate andurite kasutamiseks on positsioneerimine ning üheks rakendusvaldkonnaks, kus positsioneerimise täpsust saab oluliselt parandada, on iseliikuvad muruniidukid. Viimastel aastatel on turule jõudnud suur hulk GNSS -signaali kasutavaid juhtmevabasid muruniidukeid, mis liiguvad ettemääratud mustri järgi (tihti räägitakse positsioneerimise kontekstis GPS signaalist, mis on aga USA hallatav globaalne navigatsioonisatelliitide süsteem Euroopa Galileo, Hiina BeiDou, ja Venemaa Glonassi kõrval). Kui varasemalt vajasid niidukid liikumisala piiramiseks piirdetraati, siis juba alates 2023. aastast on saadaval ka mudelid, mis kasutavad globaalset navigatsioonisatelliitide süsteemi (GNSS) või kaamerapõhiseid lahendusi.

"Projekt keskendus ideele taaskasutada vanu tasakaaluliikureid, et valmistada neist iseliikuvad muruniidukid, mida juhitakse kasutatud Android-telefonide abil. Meie väga konkreetne eesmärk oli parandada Android-seadmete asukohaandmete täpsust. Halvimal juhul võivad need eksida kuni ±10 meetrit, mis muruniiduki puhul on täiesti ebapiisav. Me ju ei soovi, et robot eksiks lillepeenrasse või sõidaks terrassile. Selleks, et robotmuruniidukid oleksid niites täpsed, uurisime GNSS-andmeid, katsetasime erinevaid lahendusi ja püüdsime leida viise täpsemaks navigeerimiseks, kasutades Maa- ja Ruumiameti ESTPOS tugijaamade andmeid,” selgitab Nõojärv.