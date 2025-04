Harno kutsub enam kui 150 koolitusel omandama tulevikuoskusi

Nordeconi juhatuse liige Deniss Berman toob välja, et roheoskused on hädavajalikud tagamaks hoonete energiatõhusus ja keskkonnasõbralikkus. «Ehitussektoris on kestlik mõtteviis võtmetähtsusega – energiatõhusus, taastuvenergia kasutamine ja keskkonnasõbralike materjalide valik on tulevikus vältimatult vajalikud. Iga ehitaja ja insener peaks olema teadlik keskkonnasõbralike lahenduste rakendamise võimalustest. Lisaks on roheoskusi ja kestlikkust puudutavat tarvis alati vaadata koosmõjus kulutõhususe ning majandusliku mõistlikkusega,» ütles Nordeconi juhatuse liige.