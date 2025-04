Tartu Ülikooli Liikumislabor kutsub taas koole üle Eesti õue õppima

Tartu Ülikooli Liikumislabori spetsialist Reelika Kiiviti sõnul pakub õues õppimine loomulikku vaheldust traditsioonilisele klassiruumile. «Uuringud näitavad, et värske õhk ja kehaline aktiivsus toetavad laste vaimset ja füüsilist heaolu ning vähendavad stressitaset ja ärevust. Väliskeskkonnas õppimine suurendab motivatsiooni, õppijad tunnevad end vabamalt, teevad rohkem koostööd ja klassi kuuluvustunne paraneb. Päikesevalguse ja kaugusesse vaatamise võimalus vähendab lastel ja noortel lühinägevuse tekke riski või aeglustab selle süvenemist, mis on eriti tähtis just nutiseadmete ajastul,» rääkis Kiivit.

Türi põhikooli õpetaja Anu Jüris on võtnud õuesõppenädalatest osa viis aastat ning tema sõnul on see hea viis end rutiinist välja tuua. «Mõni aasta oleme olnud nädala jooksul õues vaid paaril korral ühe klassiga, kuid vahel olen jõudnud ette valmistada ja läbi viia tunde kõigi oma õpilastega. See meeldib nii esimese kui ka 6. klassi õpilastele. Lapsed on rõõmsad ja küsivad kohe tunni lõpus, millal uuesti õue tuleme.»

Jürise toob näitena üheks õuesõppetegevuseks luuletamise. Seda saab paluda lastel teha etteantud riimuvate sõnadega või kasutada hoopis välja valitud konkreetseid sõnu, näiteks 6. klassi loodusõpetuses mõne teema kordamise juures. Sellise tunni puhul tuleks klassist kaasa võtta vaid paber, pliiats ja kirjutusalus. Õpilastega tuleb kokku leppida aeg, mil märguande peale taas õpetaja juurde kogunetakse. Tööd võib teha nii paaris kui ka individuaalselt. «Hiljem saab iga õpilane oma vastvalminud luuletuse teistele ette kanda. Kui lapsed parasjagu usinalt õpivad, saab õpetaja oma hinge ja vaimu kosutada kasvõi linnulaulu kuulates ja värsket õhku hingates,» selgitas Jürise.

Reelika Kiivit soovitab õpetajatel inspiratsiooni ja praktiliste näidete saamiseks uudistada Liikuma Kutsuva Kooli kodulehe ideepanka, kuhu õpetajad on alates 2021. aastast lisanud õuesõppenädala kogemusi. Varasemate õuesõppenädalate virtuaalsed Padleti tahvlid leiab iga õuesõppimise ideede otsija samalt lehelt. Kiiviti sõnul on mõistagi ka tänavu oodatud kõik õpetajad oma nime ja kooliga ideid jagama. Kõigi aastate jooksul kokku on õpetajad jaganud oma kogemusi üle 2300 korra.