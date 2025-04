MATEMAATIKU SOOVITUS Just nii tehes läheb teil eksamil pigem hästi

Tõsi on see, et matemaatika ümber on stressi rohkem, kui vaja oleks ja eksamite puhul – olgu tegu matemaatika või mistahes muu eksamiga – tuleb seda tehes ennekõike igal eksaminandil rahulikuks jääda ning endasse uskuda – oled kõike seda tegelikult juba õppinud. Ka matemaatikas peitub lihtsuse võlu. Loomulikult on ka matemaatika eksamil omad nipid, mida tasub kasutada. Ärge siinkoha nüüd väga kohkuge, sest need tundvad samas nii üldised ja tuttavad, et paistavad justkui täiesti kasutud. Aga võtke siiski vaevakas tähele panna ja omaks võtta. Minu soovituseks on lähtuda matemaatik George Pólya neljaetapilisest skeemist. See hoiab õpilast järje peal ja väldib seda-ülesannet-ma-küll-ei-oska-paanikat.