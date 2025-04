Uuring: õpilaste ootused töökohtadele ei ole sageli realistlikud

Intervjuus osalenud energeetikaettevõtte esindaja märkis, et päris tihti on noored hästi lühikest aega töökohal ja liiguvad siis edasi. «Põhjuseks toovad nad, et nad otsivad ennast ning ei tea, mida tahab. Võib-olla saaks koolid aidata noortel juba varem tõsisemalt mõelda selle peale, mida nad tegelikult tahavad, et nad ei peaks iga poole aasta tagant uuele töökohale jooksma. Võib-olla on võimalik neile erinevaid valdkondi lähemalt tutvustada, et nad leiaksid ennast paremini. Tööandjatele on see väga suur kulu töötaja leida, välja õpetada ja iseseisvalt tööle panna,» rääkis tööandja.

Samuti intervjuus osalenud tootmisettevõtte esindaja lisas, et mis iganes vormis see koostöö kunagi teoks saab, on oluline, et tekiks süsteemsus ja järjepidevus. «Kui me üheksandas klassis viime ühe korra tööandjad ja õpilased kokku, ei ole see eriti viljakas. Tulemuste saavutamiseks peaks seda tegema regulaarselt, kasvõi igal aastal, siis hakkavad õpilased aru saama, mis see töömaailm päriselt on.»