Kutsekoolide õpilased võtavad mõõtu kaubanduse kutsevõistluses

Võistlus toimub kahes kategoorias. Esimene ala on klienditeenindaja kaubanduses, kus võistluse ülesanneteks on lahendada müügisituatsioon kliendiga koos arve kirjutamisega, e-poe tellimuse komplekteerimise ning väljapaneku tegemine kindla skeemi alusel, mille järgi kauplustes tooteid riiulitele pannakse.

Teine erialakategooria on müügikorraldaja, kus võistluse ülesanneteks on kaupade temaatilise väljapaneku koostamine, juhtumi lahendamine ning kaupade vastuvõtt. Võistluses hinnatakse nii soorituse kiirust kui ka saavutatud tulemust. Mõlemal erialal selgitatakse välja kolm parimat.

Võistlusel osalevad õpilased Ida-Virumaa kutsehariduskeskusest, Pärnumaa kutsehariduskeskusest, Tallinna teeninduskoolist, Tallinna tööstushariduskeskusest ja Tartu kutsehariduskeskusest.

Võistlust hindavad tööandjate esindajad ettevõtetest Selver, Prisma Peremarket, Coop Eesti, Tartu Tarbijate Kooperatiiv, Lidl Eesti, Apollo, LPP Estonia, Bauhof, JYSK, Maxima Eesti, Tallink ja Tallinna Kaubamaja Grupp. Võistluse peatoetajad on Eesti Kaupmeeste Liit, Coop Eesti ja Harju Tarbijate Ühistu.

Võistluse korraldamine on tänavu kutsekoolide ühine initsiatiiv, et tutvustada kaubanduse erialasid noorte seas ning innustada neid selles sektoris tööle asuma. Ettepaneku võistluse korraldamiseks tegi jaanuaris Riina Tenno, kes kutsus koole ühiselt tegutsema, et leida toetajaid ja hindajaid.

Kutsevõistlusega tahavad jaekettidega seljad kokku pannud haridusasutused näidata, et kutsekoolides õpetatavad kaubanduse erialade õpe on tasemel ja noored on väga oodatud kaubandusse tööle.

Võistlus kestab neljapäeval Tallinnas Coop Lasnamäe Maksimarketis kella 10.30-18.30.