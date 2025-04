Lennundustehnika vajab tulevikutegijaid

Lennuakadeemia fookuses on lennundustehnika ja mehitamata õhusõidukite süsteemid, kuna just need valdkonnad arenevad praegu kõige hüppelisemalt. Seetõttu on ka kvalifitseeritud tehnikute ja inseneride järele väga suur vajadus.

Elektroonika montaaž Foto: Eelika Tootsi

Lennunduse arengut veavad insenerid

Kuigi Eesti ei ole suur riik, oleme lennundustehnika valdkonnas arenemas märkimisväärseks tegijaks: tegevust laiendatakse rahvusvahelises lennukihoolduses, riiklikult panustatakse U-space’i ja drooniliikluse arendusse ning Eesti osaleb aktiivselt rahvusvahelistes lennundusinnovatsiooni projektides. Ka meie geograafiline asukoht on andnud Eesti lennundusvaldkonnale strateegilise tähenduse just õhuruumikaitse kontekstis, kus droonide osatähtsus on kasvanud plahvatuslikult.

Mehitamata lennundus on Eesti Lennuakadeemia fookusvaldkond. Foto: Siim Verner Teder

Lennundusinseneeria pole enam ammu pelgalt suurte reisilennukite pärusmaa – see on kiiresti arenev valdkond, mis hõlmab ka mitmesuguseid ebakonventsionaalseid õhusõidukeid: militaar- ja tsiviildroonid, hübriidõhusõidukid, õhutaksod ning isegi kõrgtehnoloogilised lennundussüsteemid, mis ühendavad tehisintellekti ja autonoomset juhtimist. Vajadus inseneride järele, eeskätt mehitamata lennunduse valdkonnas ning side- ja navigatsioonisüsteemide vallas, on kasvanud kiiremini kui kunagi varem.

Tehnilise taibuga noored on oodatud õppima Eesti Lennuakadeemia lennundustehnika õppekavale, mis jaguneb kaheks põnevaks ja eriilmeliseks suunaks: õhusõiduki ehitus ja hooldus (TECH) ning lennunduse info- ja telekommunikatsioonitehnoloogia (IKT).

Tudengitiimi Blue Sparrow droon sooritamas katselendu UAS Challenge võistlusel. Foto: Oskar Saarepera

Õhusõidukite ehituse ja hoolduse suund keskendub nii mehitatud kui mehitamata õhusõidukite süsteemide ja komponentide arendamisele, ehitusele ja hooldusele. Lennunduse info- ja telekommunikatsioonitehnoloogia suund valmistab ette insenere, kes loovad ja hoiavad töös lennuliikluse toimimiseks kriitilisi side-, navigatsiooni-, seire- ja küberturbelahendusi.

Lennunduse info ja telekommunikatsioonitehnoloogia üliõpilased sidelabori praktikumis. Foto: Nikita Turok