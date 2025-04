Tulevikukindel karjäär kestlikus energeetikas – 60 miljonit uut töökohta ja üks neist võib olla sinu

Selleks, et piirkonna energeetikasektor muutustega kohaneks ja looks uusi võimalusi, on vaja kaasaegseid teadmisi ja oskusi. Just seda pakub roheliste energiatehnoloogiate magistriõpe, kus õppimine on praktiline ja projektipõhine. Õppekava keskmes on energia salvestamine, juhtimine, nutikad võrgud ja rohevõrgustike arendamine – kõik teemad, mis määravad järgmise kümnendi energiapoliitika.