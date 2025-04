Kuidas leida enda jaoks sobiv IT-bakalaureuseeriala TalTechis?

Häkatonid on samuti oluline osa tudengi arengust. «Minu suur unistus on, et iga tudeng osaleks bakalaureuseõpingute jooksul vähemalt kahel häkatonil. See annab suurepärase võimaluse jääda ettevõtetele silma ning luua kontakte,» ütleb Lorenz.

TalTech pakub oma tudengitele võimalust proovida kätt ka õpetamises. «Kuna Eestis on õpetajate puudus, oleme loonud oma tudengitele õppimisvõrgustiku, kus nad saavad proovida kätt õppetöö assistentidena. Näiteks käiakse koos õppejõududega koolides gümnaasiuminoortele teadmisi jagamas. Kellele õpetamine sobib, võib hiljem meile tööle kandideerida,» annab Lorenz teada.

Birgy Lorenz. Foto: Gert Zavatski

IT-õpingud TalTechis. Õppijakeskne lähenemine ja aktiivne tudengielu

IT bakalaureuseõpe TalTechis kestab kolm aastat ning tegu on päevaõppega. Sessioonõpet pakutakse ainult IT-süsteemide arenduse õppekaval, kus õppimine on kohandatud töötavatele inimestele. «Eeldame, et õpingute ajal keskendub tudeng täiskohaga õpingutele. Lõpukursusel läheb tööle siiski umbes 20–25 protsenti tudengitest, enamasti ühendatakse see praktika või lõputööga,» räägib Lorenz.

TalTech on loonud ka eriala vahetamiseks paindliku süsteemi. Kui mingil põhjusel soovib tudeng eriala vahetada, siis seda saab teha pärast 30 EAP läbimist, juhul kui uuel erialal on vaba koht olemas. «Hea nipp on sellisel juhul võtta juba esimesel aastal valikaineid sellest erialast, kuhu soovitakse hiljem liikuda,» märgib õppeprodekaan.

Lisaks õppetööle on TalTechis aktiivne tudengielu. Ülikoolis tegutsevad tudengiorganisatsioonid, mille kogukondadega saab liituda. IT-tudengitel on lisaks veel oma kogukond – ITÜK (IT-teaduskonna üliõpilaskogu) –, mis korraldab häkatone, IT ametite päeva, Praktikakohvikut, õppemänge ja arendab koostööd ettevõtetega.

Osalemine sellistes organisatsioonides annab Lorenzi sõnul tudengitele hea võimaluse arendada oma sotsiaalseid oskusi ning tugevdab ühtekuuluvustunnet.

«Õppetöö TalTechis on põnev. Näen ka seda, et juhuslikke tulijaid IT-valdkonda on järjest vähem. Noored tulevad siia üha teadlikumalt, kindla sihi ja huviga. Ollakse tõelised oma eriala fännid ja seda on nii tore näha,» rõõmustab Lorenz, julgustades noori ja karjääripöörajaid bakalaureuseõppesse kandideerima.