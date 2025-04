Uuring: Eesti koolinoorte teadlikkus kuulmiskahjustustest on madal

Selgus, et pea veerand uuritavatest kasutab kõrvaklappe päeva jooksul kolm ja enam tundi. Niivõrd pikka kasutamist seostatakse aga kuulmistundlikkuse langusega kõrgematel helisagedustel, mida on täheldatud teiste riikide uuringutes.

Küsitluses vastanutest 70 protsenti peab ka kontsertide heli liiga valjuks, enam kui pooled arvasid, et kinodes on heli vahel liiga vali. Samas vaid 16 protsenti vastanutest kasutab või on kasutanud mürarohketes kohtades kõrvatroppe või muid kuulmist kaitsvaid vahendeid. Kokkuvõtlikult selgus, et noorte teadlikkus kuulmiskahjustustest ja nende ennetamisest on väga madal.