Eksamid ja turbulentne maailm mõjutavad koolinoorte vaimset heaolu

Statistika näitab, et 2023/2024 õppeaasta algusest kuni märtsi lõpuni oli igal koolipäeval pea 75-protsendiline tõenäosus, et mõni kooliõpilane pöördub vaimse tervise õe poole. 2024/2025 õppeaasta samal perioodil oli see tõenäosus aga üle 90 protsendi.

Tallinna Koolitervishoiu vaimse tervise õde Ragne Läheb märkis, et statistikast kumab läbi kaks tahku. «Vaimse tervise õdede poole pöördumiste arv on võrreldes eelmise aastaga suurenenud, mis on tõsist tähelepanu nõudev probleem. Teisest küljest on tegemist ka positiivse nähtusega, sest see näitab, et ühiskonnas on vaimsest tervisest rääkimine normaliseerumas, mistõttu on aina vähem noori enda muredega üksi,» sõnas Läheb.