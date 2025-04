Eesti Maaülikoolist leiab meelepärase õppekava nii keskkonna- kui ka tehnikahuviline

Kuuludes põllumajandust ja metsandust õpetavate ülikoolide edetabelis maailma saja parima ülikooli hulka, on ilmselge see, et õpe on tihedasti seotud Eesti Maaülikoolis tehtava tipptasemel teadusega. Üleilmsed muutused nagu kliimasoojenemine mõjutavad kõiki meie tegevusvaldkondi, seega kuulub uuemate teadusuuringute tulemuste tutvustamine loomuliku osana igasse õppekavasse.

Kvaliteedimärk on see, et ülikooli lõpetajad on tööturul väga oodatud, sest ühiskonna toidu- ning energiajulgeoleku tagamine ning kestlikkuse põhimõtete rakendamine organisatsioonide toimimisse on üha olulisem. Hinnatakse seda, et maaülikoolist saadav haridus on ühtaegu praktiline ning teadusel põhinev. Ettevõtted ja riigiasutused on pannud Eesti Maaülikooli tudengitele välja mitukümmend erialastipendiumi, mis toetavad noorte enesetäiendamist ning uurimisprojekte.