Tallinna Polütehnikum – traditsioonidega tulevikku

Agusihvkalikult kõik ausalt ära rääkides, püüti ka mind peale üheksandat klassi gümnaasiumisse suunata, kuid nüüd tean, et tegin „polüsse“ õppima tulles õige valiku. Minu meelest see, et mõned täiskasvanud meid, noori, endiselt kutseharidusega hirmutada püüavad, on jäänud kuhugi nende minevikku kinni. Tänases kutsehariduses on palju rohkem võimalusi kui kümnendeid tagasi. Kui ei usu, tasub endal tulla vaatama – meie koolis on infopäev juba varsti, 08. mail 2025 .

Õpin Tallinna Polütehnikumis eriala, mis mulle meeldib, pealegi mul on väga ägedad klassikaaslased ning võimalus osaleda mitmesugustes koolivälistes tegevustes. Meil on õpilasesindus, huviringid, Erasmus+ õpiränded, saame kaasa lüüa mitmesugustel põnevatel häkatonidel. Lisaks lahedad õpetajad ja rühmajuhatajad, kes meile maailmast võimalikul laia pilti pakuvad – erialastest võimalustest kuni kultuurini. Jah, ka meie käime klassiga kinos, teatris, muuseumides ning analüüsime nähtut – selle eest hoolitsevad meie eesti keele ja kirjanduse õpetajad. Kuidas muidu me eesti keele riigieksamiks valmistuksime? Inglise keeles on meil valida, kas Cambridge C1 või tavaline riigieksam. Lihtne on arvata, kumma tegemist me eelistame, inglise keel on ju IT-keel. Matemaatikaga tuleb küll vaeva näha, aga IT Akadeemia programm näeb ette, ja seda korrutatakse meile kolm aastat järjest, et ülikoolides IT erialadel alla 60 punktise laia matemaatika tulemusega ei ole midagi teha. Tegelikult on väga head teadmised matemaatikas niikuinii IT õppimise aluseks ja kui põhikoolist põhja all ei ole, siis on ikka väga palju õppida.