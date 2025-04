Harno: välistudengite kaasamine näitab Eesti usaldusväärsust

Kui Eestis on mõned poliitikud nimetanud kõrgkoole migratsioonipumpadeks, siis haridus- ja noorteameti (Harno) eestvedamisel valminud visioonidokument «Study in Estonia 2030» rõhutab, et Eesti kui rahvusvahelise õpirände sihtriigi arendamine on hädavajalik ning välistudengite kaasamine näitab Eesti usaldusväärsust.