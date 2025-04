Tartu Ülikool ootab kandideerima doktorantuuri

Kandideerima oodatakse kõiki, kel on soov luua uusi teadmisi ning jätkata karjääriteed teadlase, tippspetsialisti või juhina. Valdavalt võetakse doktorante vastu nooremteaduri kohtadele, et luua neile paremad eeldused täiskoormusega teadustööle pühendumiseks.

Tartu Ülikool pakub Eestis suurimat valikut doktorantuuri erialasid inseneeriast ja loodusteadustest humanitaaria, sotsiaalteaduste ning meditsiinini. Sel kevadel saab kandideerida 49 erialale, mis on koondatud kaheksa doktoriprogrammi alla.

Tartu Ülikooli teadusprorektori Mari Moora sõnul ei ole doktorikraadiga inimesed ainult tulevased teadlased, vaid ka homsed juhid ja muutuste edendajad. «Meil on vaja rohkem inimesi, kes suudavad keerulistes olukordades näha võimalusi, luua uusi teadmisi ja suunata Eesti arengut nii ettevõtluses kui ka ühiskonnas laiemalt. Tippteadmine ei tohiks jääda ainult ülikooli seinte vahele, doktorikraadiga inimene aitab seda viia mistahes eluvaldkonda,» ütles Moora.

Nooremteaduri kohale vastuvõetutega sõlmib ülikool töölepingu ja neil on ka üliõpilase staatus. Lepinguga kaasnevad sotsiaalsed tagatised. Täiskoormusega töötades on 2025. aastal nooremteaduri palga miinimummäär 1950 eurot kuus.

Oma igapäevatöö ja doktorantuur on võimalik ühendada teadmussiirdedoktorantuuris, mis eeldab kolmepoolse koostöölepingu sõlmimist ülikooli, doktorandi ja tema tööandja vahel. Tartu Ülikoolil on juba partnereid näiteks IT-ettevõtete, tervishoiu- ja ka kultuuriasutuste seas. Mitmega neist on sõlmitud doktorantide hõlpsamaks vastuvõtmiseks ka raamleping.