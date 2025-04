Homsed tegijad õpivad Haapsalus – miks valida Haapsalu Kutsehariduskeskus?

Haapsalu Kutsehariduskeskusesse on õppima oodatud põhikooli ja gümnaasiumi lõpetanud, aga ka täiskasvanud, kes soovivad õppida uut ametit või arendada olemasolevaid oskusi. Näiteks kuuluvad populaarseimate erialade hulka IT, raamatupidamise, koka ning giidinduse suunad. Alates 2025. aastast on valikus uued nelja-aastased kutsekeskhariduse õppekavad, mille eesmärk on pakkuda noortele põhjalikumat ja praktilisemat kutsekeskharidust. Üheks uueks erialaks on turismiteenuste disain, kus õppija saab valida kokanduse, turismiteeninduse või sündmuskorralduse suuna.

Foto: Haapsalu Kutsehariduskeskus

Rahvusvahelised võimalused rikastavad kogemustepagasit

Üheks kooli tugevuseks on rahvusvahelisus – koostööpartnereid on ligikaudu 20 Euroopa riigist. Igal aastal läheb Erasmus + programmiga välismaale praktikat tegema üle 50 õpilase, kes saavad seal mitmekülgse kogemuse ja hulga praktilisi oskusi. Näiteks käisid koka eriala õpilased Taanis, et tutvuda kohaliku köögi parimate paladega, külastada toorainetootjaid ja restorane ning äsja käisid ehitajad ja tislerid praktikal Prantsusmaal.

Foto: Silver Raidla

HKHK õpilased esindavad Eestit välismaal ka kutsemeistrivõistlustel ning on seda teinud väga edukalt. Eriti head tulemused on koka-, restorani-, hotelliteeninduse ja IT-valdkonna noorte seas. Peale selle on õpilased kutsemeisterlikkust proovile pannud menukas telesaates “Noor meister”, kus võistlustules paistavad Haapsalu Kutsehariduskeskuse õppurid igati hästi silma.

Mugav õpikeskkond ja elamistingimused

Lisaks aktiivsele õppetegevusele on Haapsalu Kutsehariduskeskuses ka aktiivne õpilasesindus, tasuta sportimisvõimalused, toetav personal ja kaasaegne õpikeskkond. Õpperuumid on varustatud tänapäevaste seadmete ja tehnoloogiga. Selleks, et õppimine oleks mugav ka teistest maakondadest tulevatele õppuritele, on kool mõelnud ka elamistingimustele ehk olemas on kaks õpilaskodu.

Õppima on oodatud nii noored kui ka täiskasvanud

Kooliseinte vahel on aastatega üha enam ka täiskasvanuid, kes tunnevad, et selgeks võiks saada mõne uue praktilise eriala või soovivad oma oskusi täiendada. Tasemeõppe kõrval saab käia täiendkoolitustel, näiteks rõivaste parandamine ja tuunimine või tisleri algõpe. Valikust leiab koolitusi, mis on mõeldud nii juba tööelus tegutsevatele spetsialistidele kui ka uute suundade otsijatele.