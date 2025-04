Üle 8400 õppuri asuvad esmaspäeval sooritama eesti keele riigieksamit

15.-17. aprillil toimub eesti keele kui teise keele riigieksam, kuhu on ennast kirja pannud 2869 eksamitegijat. Inglise keele eksam toimub 5. mail ja matemaatika riigieksam 21. mail.

Haridus- ja noorteameti õppe kvaliteedi osakonna juht Maiki Udam sõnas, et eksam on eelkõige õppija jaoks võimalus kinnistada 12 aasta jooksul õpitut, panna ilus punkt oma senisele haridusteele ja kujundada seeläbi oma tulevikku. «Iga õpilane loob ise oma haridusteed. Soovime kõigile eksaminandidele rahulikku meelt ja külma närvi. Muidugi tuleb tänada ka meie suurepäraseid õpetajaid, kelle panus noorte arengu- ja õpiteel on hindamatu!» lisas ta.