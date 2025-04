Algas registreerimine sisseastumiseks Tallinna riigigümnaasiumitesse

Tõnismäe riigigümnaasiumis (TORG) on vastuvõtuprotsessis määravaks põhikooli lõpueksamite tulemused, 9. klassi klassitunnistuse hinded ning sisseastumisvestluse tulemused. Kooli saab kandideerida, kui 9. klassi klassitunnistuse hinnete keskmine on vähemalt 4.0. Pingerea moodustamise ja selle põhjal vestlusele kutsumise aluseks on sisseastuja põhikooli lõpueksamite tulemused. Vestlusele kutsutakse pingerea 500 kõrgema punktiarvu saanud sisseastujat ja sissesaajad selguvad vestluse põhjal.

Koolijuhid rõhutavad, et olulisim on see, et iga noor leiaks just teda kõnetava ja talle sobiva kooli. Koolijuhid on ühel meelel, et põhikooli lõpueksamite aja nihutamine ja võimalus nii eksamite kui ka 9. klassi tunnistust arvestada vähendab õpilaste pinget.