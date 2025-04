Ortodontia professor Triin Jagomägi räägib inauguratsiooniloengul hambaravi uuest ajastust

Suu funktsioonidel on oluline roll hambumusanomaaliate kujunemisel, mõjutades nii hammaste, lõualuude kui ka kogu näo-lõualuu piirkonna arengut. Häirunud neelamine, hingamine ja keele asend võivad põhjustada hambumuse kõrvalekaldeid, mida esineb 38 protsendil elanikkonnast. Teadusuuringud on näidanud, et paljusid hamba- ja suuõõnehaigusi saab ennetada ning see on tunduvalt odavam ja väiksema keskkonnamõjuga kui tekkinud probleemide ravimine. Seepärast on kõrvalekallete varajane diagnoosimine ja ennetamine kaasaegse hambaravi üks põhieesmärke.