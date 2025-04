Lõpeb kandidaatide esitamine aasta õpetaja konkursile

Aprilli alguseks oli 13 kategoorias esitatud ligi 500 kandidaati. Aktiivsemalt on oma piirkonna parimaid esile tõstetud lisaks Tallinnale ja Harjumaale ka Tartu linnas ja maakonnas, Pärnumaal, Saaremaal, Hiiumaal, Ida-Virumaal, Lääne-Virumaal ning Valgamaal. Kõige rohkem kandidaate on esitatud lasteaiaõpetaja, klassijuhataja, põhikooli aineõpetaja ning klassiõpetaja kategooriates.

Haridus- ja teadusministeeriumi haridusjuhtimise ja õpetajapoliitika valdkonna peaekspert Taavi Kreitsmann soovitab seekord vanarahva tarkusega mõõdukalt vastuollu minna ehk mõistlikult tormata ja mitte jätta kandidaatide esitamist päris viimasele minutile. «Ankeedi esitamist tasub ajastada ikka õilsa eesmärgi nimel, et kandidaat saaks üles seatud ja takistuseks ei saaks ei tehnoloogia, elekter ega mõne vajaliku infokillu puudumine. Kasutage julgelt ära ankeedis etteantud ruum, et selgituste ja näidete abil välja tuua, millega kandidaat on silma paistnud ja tunnustust väärib. Lisaks tasub avara pilguga vaadata ringi tugispetsialistide ja koostööpartnerite seas, ehk on seal mõni noortevaldkonna või ettevõtte töötaja, kelle panust tasub esile tõsta,» julgustas Kreitsmann erinevates kategooriates kandidaate esitama.