FOTOD Kristina Kallas: õpetajate palgatõus vajaks järgmisel aastal 97 miljonit eurot

«Kindlasti on õpetajad valmis Eesti hariduse eest seisma, kui õpetajate palk peaks jätkuvalt langema võrreldes keskmise palgaga,» ütles Eesti Haridustöötajate Liidu esimees Reemo Voltri teisipäeva hommikul Postimehele.

Minister Kallas selgitas, et täna toimusid esialgsed konsultatsioonid. Läbirääkimistega ei ole veel alustatud, sest selleks on vaja, et kõik koolipidajad oleksid laua taga ehk ka omavalitsused ja erakoolid.