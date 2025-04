Haridus- ja teadusministeerium valis partneriks 23 vabaühendust

Kantsler Triin Laasi-Õige märkis, et partnerid valiti ministeeriumi prioriteetsete tegevuste toetamiseks. «Järgmisel kolmel aastal on fookuses eelkõige haridus- ja noortevaldkonna professionaalide järelkasvu kindlustamine ning eestikeelsele õppele ülemineku toetamine,» ütles Laasi-Õige. «Kuna taotluste maht ületas ministeeriumi eelarvevõimalusi ligikaudu kaks korda, jäid paljud taotlused paraku rahuldamata, kuid see ei tähenda, et me ei ootaks neid organisatsioone kaasa rääkima – kõik on jätkuvalt oodatud aruteludes osalema ja tegevustega kaasa lööma.»