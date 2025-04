Eva Piirimäe räägib inauguratsiooniloengul rahvaste enesemääramisest

Rahvaste enesemääramine on üks kaasaegse poliitika alusmõisteid. Kõige laiemas mõttes viitab see iga rahva õigusele kujundada vabalt oma poliitilist, sotsiaalset, majanduslikku ja kultuurilist arengut. Seda võib siduda demokraatia ja rahvasuveräänsuse ideedega, samuti on see keskne põhimõte rahvusvahelises õiguses. «Manifestis kõigile Eestimaa rahwastele» aastal 1918 kuulutati Eesti iseseisvaks demokraatlikuks vabariigiks, «toetades rahwaste enesemääramise õiguse peale». Seda õigust mainiti ka 1920. aastal Eesti ja Nõukogude Venemaa vahel sõlmitud Tartu rahulepingus.

Samas on tõstatunud küsimused, kuidas ja kust saab rahvaste enesemääramise ideaalist mõtlemine alguse; mis on olnud selle peamised poolt- ja vastuargumendid; miks on rahvaste enesemääramist nimetatud ka ohtlikuks illusiooniks ning kas saab üldse rääkida ühestainsast rahvaste enesemääramise ideest?

Inauguratsiooniloengul vaatleb Eva Piirimäe oma teadustöö põhjal rahvaste enesemääramise põhimõtte filosoofilist tausta ja arengulugu ajalooliste näidete varal. «Kõne alla tulevad selle 18. sajandi juured ja peamised vormid. Pikemalt peatun 20. sajandi esimese poole mõistekasutustel ja ka sellel, kuidas käsitlesid seda põhimõtet vähemusrahvaste esindajad, täpsemalt baltisakslased Eestis ja Lätis. Arutlen ka selle üle, kuidas on seotud rahvaste enesemääramise ja kultuurautonoomia ideestikud ning mil viisil on neid saadud kasutada nii rahvusriikide tugevdamiseks kui ka õõnestamiseks,» ütles Piirimäe.