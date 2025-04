Tartu Ülikooli akadeemilisel testil osales rekordiliselt 4909 kandidaati

Akadeemilist testi sai sel kevadel lahendada kuues Eesti linnas kahel laupäeval, 22. märtsil ja 5. aprillil. Testi tuli tegema 4909 kandidaati, keda on 756 võrra rohkem kui eelmisel aastal.

Tartu Ülikooli õppeprorektori Aune Valgu sõnul on testitegijate arv aasta-aastalt kasvanud, mis näitab võimekate noorte suurt huvi ja soovi tulla Tartu Ülikooli. «Aitäh selle usalduse eest ja palju õnne kõigile, kes kindlustasid testitulemusega endale koha soovitud erialal! Meie akadeemilise testi korralduse maht läheneb juba riigieksamite omale. Tänan siiralt kõiki, kes testi toimumisele ja õnnestumisele on kaasa aidanud,» ütles Valk.

Abiturientidest lahendas akadeemilist testi tänavu 39 protsenti ehk 3197 noort. Koha ülikoolis on endale praeguseks taganud viis protsenti selle aasta gümnaasiumilõpetajatest ehk 414 noort.

Testitegijaid, kes said vähemalt 80-punktise tulemuse, oli 89. Parimad testisooritajad on oodatud kandideerima programmi «Talendid Tartusse!», mille eesmärk on pakkuda võimekatele noortele mitmekesisemat õpiprogrammi ja toetada nende teadus-, ettevõtlus- või õpetamishuvi.