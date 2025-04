Vaata, kes jõudsid aasta kooli konkursi kümne poolfinalisti hulka

Harno aasta kooli projektijuhi Merili Kärneri sõnul näitab see jätkuvat huvi konkursi vastu, mis võimaldab koolidel enda uksed tinglikult Eesti rahvale avada ning oma tegemisi laiema auditooriumiga jagada. «Kandidaatide seas oli ka tänavu nii suuremaid kui ka väiksemaid koole, nii era- kui ka munitsipaalkoole ning nii linna- kui ka maakoole. Kuivõrd konkursiga soovime tunnustada koole, kus rakendatakse nüüdisaegset õpikäsitust, toetatakse koolipere heaolu ning lõimitakse oskuslikult formaalset ja mitteformaalset õpet, on eriti suur rõõm näha, et sõltumata kooli suurusest, vormist ja asukohast leitakse võimalusi, kuidas seda teha,» sõnas Kärner.