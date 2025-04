Lastekaitse liit kutsub omavalitsusi kandideerima koolirahu tiitli kandjaks

Koolirahu on üle-eestiline algatus, mille eesmärk on edendada turvalist ja hoolivat koolikeskkonda kõigile haridusega seotud osapooltele. Igal aastal valitakse üks omavalitsus, kus 1. septembril toimub pidulik üleriigiline Koolirahu väljakuulutamise tseremoonia.

Rakvere linnapea Triin Varek avaldas tseremoonial uhkust, et koolirahu kokkulepe allkirjastati Rakveres juba teist korda, rõhutades linna pühendumust pakkuda lastele ja noortele rikkalikke huvitegevusvõimalusi. Erilise tähenduse andis sündmusele Rakvere Reaalkooli õpilane Diana Lorette Kumari, kes esindas noorte häält. «Noorte sõnul tähendab koolirahu neile, et ei ole norimist, kiusamist, vägivallatsemist; et aktsepteeritakse, et kõik on erinevad ja igaühel on õigus olla tema ise,» jagas ta noorte mõtteid.