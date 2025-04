Lae End haridusprogrammis saavad nüüd osaleda ka matemaatikaõpetajad

Neljapäevast kuni 2. maini on kõigil õpilastel, vilistlastel, kolleegidel ning haridusjuhtidel võimalik inspireerivaid õpetajaid programmi kandidaatideks seada. Õpetajaid saab esitada veebiaadressil laeend.ee.

Tallinna Tehnikaülikool alustas Lae End programmiga koostööd eelkõige tänu matemaatikaõpetajate kaasamisele. «Ülikooli ja ka minu isiklik soov on, et matemaatika õpetamise tase Eestis paraneks. TalTech tuli ka välja tuhandeid huvilisi köitnud e-rehkenduse ideega. Matemaatikast sõltub majanduse edenemine, aga ka kogu ühiskonna hea käekäik ning meie kohus on võimaldada noortel sellesse panustada,» sõnas TalTechi rektor Tiit Land.