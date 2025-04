Ekspert: Kass kooli lemmikuks? Kindlasti mitte!

Aasta kool 2025 valimise statuut viitab, et koolikultuur peaks kogu koolipere heaolu ja arengut toetama ning formaalne ja mitteformaalne õpe peaks olema oskuskult lõimitud, et kujundada mitmekülgne ja inspireeriv õpikeskkond. «Kuid kas kooli kassiga hoitakse ka õpilaste head tervist? Arstina väidan, et kindlasti mitte. Lisan kohe ka alguseks, et mulle kassid meeldivad ja mul ei ole koolide valimisdebatis midagi deklareerida,» märkis Sõõru.

«Meie näeme arsti vastuvõttudel sageli astma ja allergia sümptomitega inimesi, kelle haiguste ägestajaks on kassid. Uuringud näitavad, et 10–20 protsenti inimestest on kasside suhtes allergilised ja see arv on tõusnud. Allergeene leidub nii looma kõõmas, karvadel, süljes kui ka uriinis. Kassi allergeenid on väga väikesed, neid leidub kõikjal siseruumides, kus kass liigub: mööblil, põrandal, õhus, rääkimata kassi silitamisel otsesest kokkupuutest. Kassiallergia on siseruumides tekkivate hingamisteede allergiate põhjustajana teisel kohal kodutolmulestade järel,» selgitas Sõõru.

Allergia võib tekkida igas eas