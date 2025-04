Erasmus+ jagab noortele tasuta rongipasse Euroopas reisimiseks

Taotlusvoor avatakse kolmapäeval kell 13 ja on avatud noortele, kes on sündinud ajavahemikus 2006. aasta 1. juulist kuni 2007. aasta 30. juunini.

«Õppisin palju mitte ainult Euroopa kultuuridest, vaid ka reisi planeerimise tähtsuse ja reisikindlustuse kasulikkuse kohta. Kõige tähtsam aga oli, et see kogemus avas mu silmad maailma ilu ja mitmekesisuse suhtes,» ütles mullu augustis reisipassiga Euroopas reisinud Karmen Viilup. «See oli tõeline elu õppetund, mis jääb mulle igaveseks meelde. Lisaks soovitan seda reisi ette võtta üksinda, kuna siis koged täielikku iseseisvust, mis on väga äge tunne,» lisas ta.

«Erinevate kultuuridega tutvumine ja ühiskonna mitmekesisuse avastamine annab inimese kujunemisele olulise panuse. Reisi kui õpikogemuse eesmärk on toetada noorte iseseisvumist ja kriitilist mõtlemist, arendada planeerimisoskust, mõtiskleda euroopalike väärtuste üle ning leida tutvusi eri riikidest,» sõnas Harno Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse projektide tiimi koordinaator Lisete Tammeveski. «Meie jaoks on oluline, et iga noor saaks parima hariduse ja see ei tähenda pelgalt koolis omandatavat,» ütles ta.