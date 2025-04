TÜ Viljandi kultuuriakadeemia direktori kandidaadid kohtuvad debatil

Alates 2024. aasta suvest direktori kohuseid täitnud kultuuriakadeemia õppedirektor Kadri Steinbach rõõmustab võimekate ja kogenud kandidaatide üle. «Kultuuriakadeemia on praegu hea tervise juures. Uuel direktoril seisab ees põnev ülesanne muuta Viljandi kultuuriakadeemia Eesti kultuuri- ja haridusmaastikul senisest veel nähtavamaks ja olulisemaks,» lausus Steinbach.

Anzori Barkalaja on kaitsnud doktoritöö Tartu Ülikoolis folkloristika erialal. Ta on juhtinud Viljandi kultuuriakadeemiat aastatel 2000–2015. Lisaks on Barkalaja töötanud Tartu Keskkonnahariduse Keskuses huvikooli direktorina, Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi haridusuuenduskeskuse juhina ning Haridus- ja Teadusministeeriumis nii ministri kui ka hiljem kantsleri nõunikuna.