«Mõnikord meile tundub, et roheteemad on lihtsalt mingid reeglid, mida võib iga hetk ümber pöörata. Ent tegelikult on reeglid vaid üks õige mitmest tegurist, mis loovad vajaduse keskkonnateemadega tegeleda ja roheoskusi arendada,» märkis Oskuste Akadeemia veebiseminaril Kutsekoja OSKA peaanalüütik Yngve Rosenblad.

Ta viitas, et näiteks kliimamuutused, nagu äärmuslikud temperatuurid, sademed, tuul, mõjutavad inimeste igapäevaelu olenemata sellest, kas me regulatsioone kehtestame või ei. Nii on mõistlik ehitada tormidele vastupidavaid katuseid, planeerida linnaruumi sademeid koguvaid rohealasid või ka suurendada lennujuhtide teadmisi ilmastikuoludest sõltumata sellest, milline on päevapoliitika.

Tartu Kunstikooli materjaliringluse suunajuht Juta Vallikivi täheldas, et infot roheteemadel on palju ja see on segane. Alati ei tajuta tervikut ega nähta, et tegemist on kompleksse polükriisiga. Selle asemel pööratakse tähelepanu eraldiseisvatele «rohehüüetele», mis keskenduvad prügile, toidule või taastuvenergiale. Seetõttu peab keskkonnateemasid õppetegevusse põimides alustama üldisemast selgitusest, mis üldse tingib vajaduse nende teemadega tegeleda ning mida roheoskuste all silmas peetakse.

Erinevad tasandid

Rohepädevused on mitmekesine valdkond, kus saab eristada horisontaalset tasandit ehk kõikidel elualadel ja ametikohtadel vajaminevaid oskusi ja vertikaalset tasandit ehk konkreetsetes ametites või sektorites vajaminevad spetsiifilised oskusi,